"Соллерс" впервые за 20 лет не опубликует годовую отчетность по МСФО

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс", основное предприятие которой (Ульяновский автозавод, УАЗ) в 2022 году попало под санкции Евросоюза, не планирует публиковать отчетность по МСФО за 2022 год, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Причину там не назвали.

Отчетность "Соллерса" по МСФО непрерывно публиковалась в течение 20 лет - начиная с отчетного периода 2003 года, когда холдинг еще назывался "Северсталь-авто". В начале 2000-х годов его активы - в частности, УАЗ и Заволжский моторный завод - были выделены из "Северстали". Глава металлургического концерна Алексей Мордашов в 2007 году передал контрольный пакет автопредприятия его гендиректору, своему давнему партнеру Вадиму Швецову, в 1993-1997 годах возглавлявшему "Северсталь-инвест". К 2008 году компания "Северсталь-авто" стала "Соллерсом".

Последний на данный момент консолидированный отчет группы был публикован в конце августа - за I полугодие 2022 года.

УАЗ в начале июня 2022 года попал в санкционные списки Евросоюза. Позже в июне Швецов продал контрольный пакет в "Соллерсе" (77,6%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры группы. В частности, Зоя Каика, которая на ВЭФ-2022 говорила журналистам, что Швецов начал обсуждать продажу пакета в "Соллерсе" еще до санкций в отношении УАЗа.

"Просто так совпало, что сделка состоялась практически сразу после попадания в европейский шестой пакет (санкций - ИФ). Но начали мы ее обсуждать с Вадимом Аркадьевичем еще за какое-то время до. Не в прошлом году, в этом году. Но это с санкциями никак не связано (...) Он нам искренне совершенно сказал, что он не чувствует в себе драйва, скажем так, с нуля опять начинать делать стратегию "Соллерса" в новых условиях ", - говорила Каика.