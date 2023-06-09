"Гомельтранснефть Дружба" и "Транснефть" обсуждают план Минска повысить тариф на транзит

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Трубопроводные компании России и Белоруссии обсуждают вопрос о намерении белорусской стороны повысить тариф на транзит российской нефти.

"Размер тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии рассчитывается по методике, которая предусмотрена межправительственным соглашением. Вопрос изменения тарифа на транзит нефти по территории Белоруссии сейчас в стадии обсуждения между операторами систем транспортировки нефти", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" 1 июня уведомило ПАО "Транснефть" о желании увеличить тарифы в 1,8 раза.

"В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Беларуси ОАО "Гомельтранснефть Дружба" предложило ПАО "Транснефть" повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через республику на 84%. Увеличение удельного тарифа на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется с $0,91 до $1,67 за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с $1,14 до $2,09 за 100 тонно-километров (ткм)", - объяснял представитель "Гомельтранснефть Дружбы".

На предприятии подчеркивали, что предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Белоруссии ниже тех, что установлены операторами Украины и Казахстана.

По данным "Гомельтранснефть Дружбы", "Укртранснафта" с 1 января 2023 года подняла удельный тариф на транзитную транспортировку нефти через Украину в направлении Венгрии и Словакии с $3,5 до $4,3 за 100 ткм. Также "Укртранснафта" запланировала двухэтапное повышение тарифа с 1 июня 2023 года до $5,4 за 100 ткм, с 1 августа 2023 года - до $6,6 за 100 ткм.

"Казтрансойл" решил увеличить с 1 июля этого года тариф на перекачку нефти по магистральным нефтепроводам в целях экспорта за пределы Казахстана с $1,97 до $2,27 за 100 ткм, отмечала белорусская компания.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, а также поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ. Нефтетранспортная система на территории Белоруссии включает более 1,2 тыс. км магистральных нефтепроводов диаметрами 1020, 820, 720, 630 и 530 мм. В однониточном исчислении предприятие эксплуатирует более 3 тыс. км нефтепроводов.

С 1 февраля 2023 года тарифы на прокачку нефти увеличены на 9%. "Гомельтранснефть Дружба" предлагала повысить их на 39%. Тарифы повышены в рамках взаимодействия антимонопольных органов Белоруссии и России на основании межправительственного соглашения.

Ранее сообщалось, что "Гомельтранснефть Дружба" ожидает двукратного падения прокачки нефти в 2023 году.

В 2022 году прокачка по системе магистральных нефтепроводов на территории Белоруссии снизилась на 7,3% - до 49,6 млн тонн. В 2021 году предприятием было транспортировано 53,5 млн тонн нефти, в 2020 году - 61,5 млн тонн против 63 млн тонн в 2019 году.