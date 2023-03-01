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Оператор кинотеатров AMC получил чистый убыток 14-й квартал подряд

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американский оператор сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. в октябре-декабре получил чистый убыток по итогам четырнадцатого квартала подряд.

За отчетный квартал убыток компании составил $287,7 млн, или 26 центов в расчете на акцию, против $134,4 млрд, или 13 центов на акцию, годом ранее. Скорректированный убыток увеличился до 14 центов на акцию с 6 центов.

Выручка снизилась до $990,9 млн против $1,172 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 19 центов на акцию при выручке в $978 млн.

Число посетителей кинотеатров компании в минувшем квартале снизилось до 49,58 млн по сравнению с 59,68 млн за аналогичный период 2021 года.

За весь 2022 год данный показатель составил 200,965 млн человек против 125,55 млн годом ранее. Количество экранов выросло на 12,4% - до 10 118.

Котировки акций AMC по итогам дополнительной сессии во вторник упали на 6,4% после выхода отчетности. За последний год капитализация компании снизилась более чем на 37% (до $4 млрд), в то время как фондовый индекс потерял всего 7,8%.

AMC - крупнейшая в мире сеть кинотеатров, их всего около 940.

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