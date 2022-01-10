Гендиректор УАЗа и СП "Соллерс Форд" Ширинов покинул должность главы Aurus

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Гендиректор ООО "УАЗ" (основной актив ПАО "Соллерс Авто" Вадима Швецова) и ООО "Соллерс Форд" (СП "Соллерс Авто" и Ford) Адиль Ширинов покинул должность главы производителя российского люксового автомобиля Aurus (ООО "Аурус"), сообщила компания.

Ширинов возглавлял ООО "Аурус" с июня 2019 года, сменив Герхарда Хильгерта, отставку которого глава Минпромторга Денис Мантуров объяснял переходом проекта Aurus от "от стадии изучения рынка к стадии производства".

"Проработав в компании более двух лет, Ширинов успешно реализовал поставленные задачи по индустриализации Aurus, созданию полномасштабного отечественного производства и запуску первых продаж серийных автомобилей марки", - говорится в сообщении компании.

Там уточняется, что топ-менеджер покинул пост по собственному желанию и сосредоточится на работе в ООО "УАЗ" и СП "Соллерс Форд".

Обязанности гендиректора Aurus пока выполняет Николай Ходосевич, ранее занимавший пост исполнительного директора компании.

"Не исключается, что к руководству компании присоединится новый участник, в стратегические задачи которого будут входить, в том числе, развитие экспортного направления и экспансия на зарубежные рынки", - сказано в пресс-релизе.

Стратегия бренда на ближайшие годы предполагает развитие розничных продаж в России, расширение модельного ряда и выход бренда на международную арену, в первую очередь в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", участниками ООО "Аурус" являются ФГУП "НАМИ" (63,5%), ПАО "Соллерс Авто" (0,5%) и вошедший в капитал компании в 2019 г. фонд из ОАЭ Tawazun (36%), получивший долю в обмен на 110 млн евро инвестиций.

СМИ ранее сообщали, что участником ООО "Аурус" может стать ПАО "КАМАЗ", однако официальных заявлений на этот счет не звучало.

В середине ноября Мантуров в ходе визита в ОАЭ говорил журналистам, что ПАО "КАМАЗ" и фонд из ОАЭ Tawazun обсуждают стратегическое партнёрство. "Мы обсудили сотрудничество по "КАМАЗу", которое может перерасти в стратегическое сотрудничество. Что это будет - СП или капитал, жизнь покажет", - говорил Мантуров журналистам, отмечая, что, вероятнее всего, речь будет идти не о вхождении в капитал, а о создании совместного производства. "Tawazun - компания, которая не занимается портфельными инвестициями, а входит в те или иные проекты индустриального сотрудничества", - отмечал он.

Проект "Кортеж", получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению президента с 2012 года. С 2016 года мелкосерийное производство российских люксовых машин велось на мощностях НАМИ. Для реализации их серийного выпуска в конце 2017 году было учреждено ООО "Аурус". Серийный выпуск машин Aurus стартовал в конце мая 2021 года в Татарстане, где также работает СП "Соллерс Форд" (г. Елабуга).

Площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тысяч автомобилей в год. Сейчас там выпускаются седаны Aurus Senat - машины этой модели используются как служебные для президента и членов правительства. В планах проекта - запуск в производство внедорожника Komendant в 2022 году. Также ранее анонсировалось расширение модельного ряда Aurus минивэном Arsenal и кабриолетом на базе парадного автомобиля. Кроме того, сообщалось и о планах в будущем выпускать электрический мотоцикл.

Мантуров на церемонии запуска серийного производства седана Aurus говорил, что степень локализации автомобиля составляет сейчас 53%, но к 2023 году должна быть доведена до 80%. Он отмечал, что уже в 2021 году планируется произвести 300-350 автомобилей Aurus.