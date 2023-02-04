В Турции заявили, что газовый хаб в стране может заработать уже в 2023 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению, передает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

"Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году", - сказал министр.

По словам Донмеза, обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран: "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать турецкий проект хаба".

Министр отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение энергетической безопасности: "Сформировано общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3-4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы".

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.