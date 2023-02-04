Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

В Турции заявили, что газовый хаб в стране может заработать уже в 2023 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Работы по созданию в Турции центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению, передает агентство Anadolu со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

"Мы готовимся осуществить первую торговую операцию уже в текущем году", - сказал министр.

По словам Донмеза, обсуждение темы торгового газового хаба проведено с целым рядом стран: "Представители всех государств, с которыми мы обсуждали этот вопрос, заявили о готовности поддержать турецкий проект хаба".

В миреТурция проведет саммит для обсуждения газового хаба 14-15 февраляЧитать подробнее

Министр отметил, что для Турции первоочередной задачей остается обеспечение энергетической безопасности: "Сформировано общее мнение о повышении вдвое поставок по TANAP. Работы в этом направлении продолжаются. Это предполагает также повышение добычи газа в ближайшие 3-4 года, что, безусловно, внесет вклад в энергобезопасность как Турции, так и Европы".

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Bloomberg сообщил о согласовании price cap на российский дизель в $100 за баррель

Сборы страховщиков ОСАГО выросли в 2022 году на 16%

Сборы страховщиков ОСАГО выросли в 2022 году на 16%

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Десятый пакет санкций Евросоюза предусматривает ограничения на 10 млрд евро

Эмбарго на нефтепродукты: перестроимся всем миром. Обзор

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Расходы американцев на просмотр Супербоула в этом году вырастут на 13%

Акции "Газпрома" перешли к росту на новости о предложении Минфина по налогам для компании

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах

СД "Газпрома" назначил годовое собрание акционеров на 30 июня с вопросом о дивидендах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });