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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Разработчики химической продукции РФ получат налоговые льготы

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое включает в список видов научных исследований и опытно-конструкторских работ, расходы по которым можно учитывать для уменьшения налоговых платежей, разработку и производство отдельных видов химической продукции.

Как сообщает сайт правительства, в перечень вошли 26 технологий производства химических веществ - удобрений и средств защиты растений, составов для нефтедобычи, моющих средств, производных для косметики, добавок для пластика и каучука, присадок к топливу и смазочным материалам, дезинфицирующих веществ, сырья для фармацевтической промышленности, веществ для пищевых добавок.

Расходы по исследованиям и разработкам, включенным в этот перечень, исключаются из базы расчета налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи.

"Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений", - считают в правительстве.

Михаил Мишустин Правительство
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