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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

ЦБ выявил недобросовестные практики в страховании рисков платежных карт

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банк России выявил недобросовестные практики в добровольном страховании средств физлиц на платежных картах и рекомендует страховщикам провести работу по анализу содержания договоров для исключения условий, не соответствующих интересам потребителей, говорится в сообщении регулятора.

Как пояснил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, "речь идет о страховках, которые по объему покрытия полностью совпадают с объемом рисков, которые банк-эмитент обязан по закону покрывать самостоятельно, то есть при наступлении рисков банк обязан выплатить клиенту потерянные деньги. Вместе с тем, регулятор в ходе проверок обнаружил случаи продажи полисов защиты платежных карт, в которых покрытие еще меньше того, которое установлено банкам по закону".

В сообщении ЦБ к числу нарушений относится продажа полисов страхования платежных карт без согласия клиента.

Регулятор рекомендует страховым организациям "провести работу по анализу содержания договоров добровольного страхования в целях установления условий, не соответствующих интересам потребителей страховых услуг".

Банк России напоминает, что кредитная организация обязана возместить физическому лицу сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения от клиента уведомления, если банк не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.

ЦБ РФ
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