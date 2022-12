Уолл-стрит завершила торги снижением на беспокойстве из-за рынка недвижимости и рецессии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок, начавший торги среды слабой и разнонаправленной динамикой, завершил сессию снижением после выхода негативных данных по рынку недвижимости.

Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в ноябре снизился на 4% относительно предыдущего месяца, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR).

Показатель упал по итогам шестого месяца подряд - до минимума с апреля 2020 года. Это говорит о продолжающемся спаде на рынке на фоне существенного подъема ставок по ипотеке.

Данные о незавершенных сделках являются опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от четырех до шести недель.

В то же время инвесторы сохраняют осторожный настрой в преддверии завершения года из-за беспокойства по поводу возможной рецессии на фоне ужесточения монетарной политики ФРС.

"Опасения по поводу прочно укоренившегося списка рисков в 2022 году, включая политику ФРС, инфляцию, экономический рост и перспективы рецессии в 2023 году, доминируют над настроениями инвесторов в последние торговые сессии года", - отметил аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес.

Между тем даже новость о том, что власти Китая продолжают ослаблять антиковидную политику, не смогла поддержать фондовый рынок. "Инвесторы, надеявшиеся на традиционное ралли в конце года, вероятнее всего разочаровались", - добавил Иннес.

Как отмечают эксперты, открытие китайской экономики после пандемии коронавируса может оказать еще большее проинфляционное давление. "Китайский сюжет с открытием экономики играет на руку сырьевому и нефтяному рынку, а также самому фондовому рынку Китая. Однако это плохие новости для глобальной инфляции", - считает аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 3,3% в среду после падения по итогам последних семи сессий подряд - самый длительный подобный период с недели, завершившейся 5 сентября 2018 года.

Бумаги AMC Entertainment потеряли в цене 4,6%. Глава компании Адам Арон отказался от повышения зарплаты и бонусов в 2023 году. Он также призвал других управленцев AMC последовать его примеру.

Акции авиакомпании Southwest Airlines Co. подешевели на 5,1%. Авиаперевозчик продолжает отменять рейсы и испытывать трудности в нормализации плана полетов из-за недостатка рабочей силы, плохой погоды и проблем во внутренней системе.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду упала на 365,85 пункта (1,1%) и составил 32875,71 пункта.

Акции 29 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали отрицательную динамику. В лидерах падения оказались бумаги Apple Inc. (-3,1%), Walt Disney Co. (-2,6%) и Dow Inc. (-2,4%). Повысились только акции JPMorgan Chase & Co. (+0,5%).

Standard & Poor's 500 снизился по итогам торгов на 46,03 пункта (1,2%) - до 3783,22 пункта. Значение индикатора оказалось на минимальной отметке с начала ноября.

Nasdaq Composite потерял 139,94 пункта (1,35%) и составил 10213,29 пункта.