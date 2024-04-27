Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ожидает, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 руб., а курс евро до 109,5 руб. говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы (был одобрен на заседании правительства во вторник), с которым ознакомился "Интерфакс".

Согласно прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 руб. в марте 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 руб./$, в 2025 г. - 98,6 руб./$, в 2026 г. - 101,2 руб./$, в 2027 г. - 103,8 руб./$.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя во вторник на заседании правительства прогноз по курсу на 2025-2027 годы, отмечал, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным".

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 99,1 руб., евро -111,1 руб., на конец 2026 года доллар - 103,0 руб., евро - 116,1 руб., на конец 2027 года доллар - 104,5 руб., евро - 117,8 руб.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 104,6 руб., в 2025 году - 110,4 руб., в 2026 году - 113,8 руб., в 2027 году - 117,1 руб.