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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла более чем в 4 раза

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по МСФО в 2023 году выросла более чем в четыре раза - до 1,322 трлн рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка от реализации снизилась на 4,6% - до 2,245 трлн рублей. При этом выручка от продажи нефти снизилась на 4,9% и составила 1,479 трлн рублей, а от реализации нефтепродуктов - на 4,4%, до 728,532 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения выросла в 3,8 раза, до 1,617 трлн рублей. Операционная прибыль снизилась на 18,3% - до 534,061 млрд рублей.

Курсовые разницы в 2023 году принесли компании 844,165 млрд рублей, тогда как в 2022 году этот показатель бы в отрицательной зоне - минус 342,6 млрд рублей.

Сургутнефтегаз
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