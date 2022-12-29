Силуанов не видит желания западных партнеров разблокировать российские активы

Глава Минфина РФ видит намерение минимизировать такие возможности

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Решения бельгийского регулятора по разблокировке активов российских частных инвесторов приняты под давлением судебных исков, без особого желания и так, чтобы минимизировать возможности разблокировки, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это сделано, я думаю, что после того как НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи" - ИФ) подал иски в соответствующие суды (НРД 12 августа обратился в Суд общей юрисдикции Европейского союза в Люксембурге с целью доказать неправомерность и необоснованность включения депозитария в санкционные списки ЕС, отменить введенные против него ограничения - ИФ) суды начали рассматривать эти вопросы", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Комментируя решение бельгийского регулятора от 22 декабря выдать разрешение на разблокировку активов российских несанкционных инвесторов, замороженных в депозитарии Euroclear, министр заметил: "Бельгийская сторона делает сейчас это так, чтобы минимизировать решение вопросов по замороженным активам".

Он напомнил, что для этого отведен очень короткий срок - до 7 января, обратил внимание на сложность контактов с западной стороной - частные инвесторы не достучатся до бельгийских регуляторов.

"Поэтому видно, что делается это без особого желания", - резюмировал министр финансов.

Наличие обоюдного желания западной и российской сторон необходимы и для решения вопросов, связанных с разблокировкой российских государственных активов в обмен на разморозку РФ активов западных компаний, держателей российских бумаг, отметил глава Минфина.

Вопрос обмена замороженными активами "требует решения двух сторон и желания двух сторон, что самое главное", подчеркнул Силуанов. "Будет желание с той стороны - мы готовы к диалогу", - сказал он.

"Если западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами, мы найдем способ и механизм решения о разблокировке таких активов с нашей стороны", - заверил министр.

"Поэтому будет намерение - мы найдем способ разблокировки, во всяком случае мы к этому готовы", - подчеркнул он, отметив, что это дорога с двусторонним движением.

Комментарий ЦБ РФ

Накануне Банк России также без особого оптимизма оценил перспективы разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в европейских центральных депозитариях Euroclear и Clearstream после получения НРД разрешения Люксембурга и Бельгии на разблокировку иностранных активов.

В своих разъяснениях для инвесторов на своем сайте российский регулятор написал: "Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним".

По его мнению, "сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом".

Однако ЦБ порекомендовал участникам рынка скоординировать взаимодействие, чтобы разблокировать иностранные ценные бумаги.

Минфин Люксембурга выдал разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии - 22 декабря, оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур по разблокировке - до 7 января 2023 года.

Процессы, определенные в лицензиях Минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, констатирует ЦБ РФ.

Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream.

Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе: все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании.