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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

НРД подтвердил получение генлицензии Минфина Люксембурга на разблокировку активов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, центральный депозитарий, входит в группу "Мосбиржи") подтвердил получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора - Министерства финансов Люксембурга, разрешающего разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.

Пресс-служба НРД пообещала предоставить "Интерфаксу" комментарий позднее, после обсуждения с юридическим консультантом группы.

Как говорится в документе люксембургского Минфина, разрешение действует в рамках соответствующей лицензии Евросоюза и, как и "вышестоящий" документ, предписывает завершить расчеты с заблокированными активами до 7 января 2023 года.

С начала марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear прекратили работу междепозитарных мостов с НРД, с июня это положение закрепил Евросоюз, введя санкции против НРД.

В октябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения, которые внушили рынку определенную надежду относительно судьбы замороженных активов. Из документа следовало, что власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

НРД, в свою очередь, сообщил, что после согласования с внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов. Ряд брокеров и управляющих компаний сообщали о подаче ими европейским регуляторам заявлений на разблокировку активов своих клиентов. Помимо этого, отмечалось, что инвесторы могут и самостоятельно подавать такие заявления.

НРД Люксембург Мосбиржа Clearstream Euroclear
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