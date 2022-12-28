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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

В ЦБ без оптимизма ждут итогов решений регуляторов ЕС о разблокировке активов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Банк России без особого оптимизма оценивает перспективы разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в европейских центральных депозитариях Euroclear и Clearstream после получения Национальным расчетным депозитарием разрешения Люксембурга и Бельгии на разблокировку иностранных активов.

В опубликованных на сайте ЦБ в разделе "Актуальные вопросы работы финансовой системы" разъяснениях российский регулятор написал: "Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы снова смогут распоряжаться заблокированными активами и получать выплаты по ним".

По его мнению, "сжатые сроки, размытость формулировок в разрешениях и сложность процедуры разблокировки не дают уверенности, что западные регуляторы готовы обеспечить право российских инвесторов распоряжаться своим имуществом".

Пока инвесторам рекомендовано дождаться уведомлений о результатах работы по разблокировке активов от своих брокеров и депозитариев.

Актуальная информация об основных этапах работы и необходимых действиях участников оперативно публикуется на сайте НРД, который совместно с профессиональными участниками рынка ценных бумаг проводит работу по разблокировке активов инвесторов и причитающихся им выплат, следуя полученным разрешениям.

Инвесторам также следует проверить свои персональные данные в личных кабинетах брокера и депозитария (в мобильном приложении или на сайте) и при необходимости оперативно актуализировать их. Также нужно быть готовыми уточнить эти данные по запросу брокера или депозитария и предоставить копии и оригиналы документов, которые могут потребоваться в целях разблокировки, отмечает ЦБ.

Всем участникам рынка важно скоординировать взаимодействие, чтобы разблокировать иностранные ценные бумаги, рекомендует Банк России.

Минфин Люксембурга выдал разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии - 22 декабря, оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур по разблокировке - до 7 января 2023 года.

Процессы, определенные в лицензиях Минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии, кардинально различаются между собой, констатирует ЦБ.

Передача данных по заблокированным активам в Clearstream (Люксембург) осуществляется через НРД. Для этого он собирает данные по заблокированным бумагам и их владельцам от российских брокеров и депозитариев с учетом требований Clearstream.

Процесс передачи данных по заблокированным активам в Euroclear (Бельгия) выглядит иначе: все взаимодействие осуществляется при посредничестве европейской компании.

Clearstream Euroclear Бельгия Люксембург Банк России НРД
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