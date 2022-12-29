Сотрудники стартапов в США распродают их акции на фоне массовых увольнений

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники американских технологических стартапов, расположенных в Кремниевой долине, активно продают доли в компаниях путем частной продажи акций на фоне волны сокращений рабочих мест, оказывающей дополнительное давление на стоимость их бумаг.

Они продают акции на вторичных рынках, где владельцы бумаг частной компании могут продать свою долю сторонним покупателям, пишет Financial Times со ссылкой на брокеров и инвесторов.

Многие сотрудники, которых сократили, вынуждены продавать бумаги технологических компаний в период самого существенного падения их стоимости за десятилетие. Некоторые стремятся побыстрее избавиться от своих вложений, опасаясь, что обвал рынка усугубится в следующем году, отмечают брокеры.

"Мы видим приток попавших под сокращение людей, которые пытаются продать свои акции, - сказал управляющий директор Rainmaker Securities Грэг Мартин. - Компании настолько существенно нарастили персонал, что теперь очень много людей крайне заинтересованы в продаже акций".

По его словам, цена акций этих компаний сократилась на 30-80 центов в годовом исчислении.

Рост количества тех, кто продает акции, приводит к падению рыночной стоимости многих технологических стартапов. Многие компании отказываются привлекать капитал от венчурных инвесторов в нынешнем году, опасаясь, что будут вынуждены согласиться на более низкую оценку.

В свою очередь неофициальные частные вторичные рынки, как правило, крайне неликвидны, что еще больше осложняет возможность оценить рыночную стоимость компаний, отмечает FT.

Финансово-технологические компании Klarna, Chime и Stripe, оператор сервиса доставки продуктов Instacart и Nuro, специализирующаяся на доставке с помощью беспилотных автомобилей, сократили от 10% до 30% персонала за прошедшие два месяца. Они последовали примеру крупных технологических компаний, которые за последние несколько недель объявили о планах сократить более 10 тысяч рабочих мест.