Xiaomi сократит 10% рабочих мест, компанию покинет ее президент Ван Сян

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp сократит 10% рабочих мест, чтобы урезать расходы после падения выручки и прибыли в течение трех кварталов подряд.

Сокращения затронут множество подразделений, в том числе ключевой для компании бизнес по производству смартфонов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение обращение сооснователя и главы Xiaomi Лэй Цзюня к сотрудникам.

Компанию также покинут три ключевых топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна, отмечает FT.

Текущий год оказался довольно сложным для технологического сектора Китая, который столкнулся с жестким регулятивным давлением, результатом которого стало падение доходов.

То, что Xiaomi решила сократить штат тогда, когда власти Китая смягчают карантинные ограничения и близится период высокого спроса на продукцию компании перед Новым годом по Лунному календарю, несколько удивляет, отметил основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндун.

"Вероятно, результаты Xiaomi за четвертый квартал будут существенно хуже ожиданий, - сказал эксперт. - Компания не стала бы проводить столь крупные сокращения, если бы у нее не было острой необходимости в снижении расходов".

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.

Акции Xiaomi подешевели на 2% по итогам торгов в Гонконге в пятницу. С начала текущего года их стоимость упала на 43%.