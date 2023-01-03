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Нефть теряет около 1%, цена Brent - $85,2 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно вероятного спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено, в том числе, увеличением случаев заболевания COVID-19 в Китае после ослабления антиковидных ограничений, что может негативно сказаться на экономике страны и мировой экономике в целом.

"Если смотреть вперед, то мы ожидаем сохранения слабого спроса на сырье в КНР в первом квартале, учитывая продолжающийся спад в строительстве, волну коронавирусной инфекции и низкий экспортный спрос", - отмечает главный сырьевой аналитик Capital Economics Каролин Бейн, слова которой приводит MarketWatch.

Начавшийся год будет более жестким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Как она сказала в интервью CBS, "мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии".

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:03 по Москве стоили $85,17 за баррель, что на $0,74 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на $0,72 (0,9%) - до $79,53 за баррель.

По итогам 2022 года котировки Brent увеличились примерно на 10%, WTI - на 6,7%.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 4% в какой-то момент в течение этого года, если мир полностью откажется от антиковидных ограничений, полагает основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. По его словам, потребление сейчас отстает от долгосрочных значений и за счет перехода с газа на нефть может увеличиться на 3-4 млн баррелей в сутки в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем рост спроса на нефть будет ограничен усиливающейся популярностью электромобилей, полагает эксперт.

В целом аналитики Уолл-стрит ожидают подорожания нефти в этом году из-за антироссийских санкций.

нефть Brent
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