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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Глава МВФ считает, что треть мировой экономики будет в рецессии в 2023 году

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рецессия затронет треть мировой экономики в 2023 году, прогнозирует директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем тот, который мы оставили позади, предупредила она.

"Почему? Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно, - сказала глава МВФ в интервью, которое транслировалось в воскресенье на канале CBS. - Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии".

Даже в странах, экономика которых не будет снижаться, "сотни миллионов людей будут ощущать это как рецессию", добавила она.

По словам Георгиевой, в то время как США может в конечном итоге избежать рецессии, ситуация выглядит более мрачной в Европе, которая сильно пострадала от конфликта на Украине. "Половина Евросоюза будет в рецессии", - отметила она.

"Впервые за 40 лет рост экономики Китая в 2022 году, вероятно, будет на уровне или ниже глобального роста, - сказала Георгиева. - До пандемии COVID-19 Китай обеспечивал 35-40% мирового подъема. Больше так не будет".

По ее мнению, для азиатских экономик сейчас "довольно напряженное" время.

"Когда я разговариваю с азиатскими лидерами, все они начинают с вопроса: что будет с Китаем? Вернется ли Китай к более высоким темпам роста?", - сказала она.

Георгиева ожидает, что КНР постепенно перейдет к "более высоким экономических показателям и завершит год с лучшими результатами", чем начинает.

МВФ прогнозирует, что мировой ВВП в текущем году увеличится на 2,7% после роста на 3,2% по итогам 2022 года.

МВФ Кристалина Георгиева США Евросоюз Китай
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