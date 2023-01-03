Цены на нефть снижаются, Brent торгуется ниже $85,5 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в ходе торгов во вторник на фоне опасений относительно спада в глобальной экономике и снижения спроса на энергоносители, сообщает Trading Economics.

Этот год будет более жестким для мировой экономики, чем прошлый, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы ожидаем, что треть мировой экономики будет в рецессии", - сказала она в интервью CBS.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 13:18 по Москве стоили $85,49 за баррель, что на $0,42 (0,49%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на $0,35 (0,44%) - до $79,91 за баррель.

По итогам 2022 года котировки Brent увеличились примерно на 10%, WTI - на 7%.

Мировой спрос на нефть может вырасти на 4% в какой-то момент в течение этого года, если мир полностью откажется от антиковидных ограничений, полагает основатель хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. По его словам, потребление сейчас отстает от долгосрочных значений и за счет перехода с газа на нефть может увеличиться на 3-4 млн баррелей в сутки в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем рост спроса на нефть будет ограничен усиливающейся популярностью электромобилей, полагает эксперт.

В целом аналитики Уолл-стрит ожидают подорожания нефти в этом году из-за антироссийских санкций.