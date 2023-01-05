Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,6%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после падения; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,6%, при этом лидируют в росте бумаги "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2170,63 пункта (+0,1%), индекс РТС - 955,11 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар подешевел до 71,52 рубля (-0,48 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,9%), Polymetal (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (-0,7%), "НЛМК" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,8% во главе с S&P 500, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии в четверг также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), но умеренно "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Статданные из Японии, опубликованные в четверг, показали рост потребительского доверия в стране в последний месяц 2022 года. Индикатор потребдоверия увеличился в декабре до 30,3 пункта с ноябрьского значения в 28,6 пункта, которое было минимальным за 2,5 года, благодаря снятию властями страны всех коронавирусных ограничений.

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в декабре, но остались ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сохраняющемся спаде активности.

Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 48,3 пункта с 47 пунктов в ноябре, индикатор активности в сфере услуг - до 48 пунктов в 46,7 пункта.

На нефтяном рынке цены утром в четверг отскочили вверх после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,6 за баррель (+1% и -5,2% в среду), февральская цена WTI - $73,64 за баррель (+1,1% и -5,3% накануне).

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающем краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 по Москве.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.