Рынок акций РФ днем дрейфует в слабом минусе по индексам на смешанных внешних сигналах

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в минусе по индексам на фоне смешанных сигналах с внешних фондовых площадок и сохраняющихся попыток нефти развить коррекционный отскок. Индекс МосБиржи просел ниже 2160 пунктов на фоне укрепления рубля, лидируют в снижении бумаги "Магнита".

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2159,71 пункта (-0,4%), индекс РТС - 947,79 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 71,74 рубля (-0,27 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Северстали" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "ММК" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), UC Rusal (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Яндекса" (+0,2%), расписки TCS Group (+0,2%) и OZON (+0,2%).

Как отмечает аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Пырьева, внешние рынки не дают однозначных сигналов - азиатские площадки выросли на фоне благоприятной статистики (в Китае в декабре вырос индекс деловой активности в секторе услуг, в Японии вырос индекс потребительского доверия на фоне отмены всех ограничительных мер, связанных с COVID-19), в Европе динамика смешанная.

Рынок акций РФ после открытия на мажорной ноте вернулся к умеренному снижению. Протокол декабрьского заседания Федрезерва показал единое мнение руководителей регулятора, что пока нет оснований для смягчения денежно-кредитной политики в 2023 году. При этом ФРС не исключает возможности замедления темпов повышения процентной ставки. В четверг в США выйдет блок статистики и ожидаются выступления главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2072-2241 пп., тогда как стохастический осциллятор вошел в зону перекупленности, что свидетельствует об исчерпании потенциала для роста индикатора, считает Пырьева.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,8% во главе с S&P 500, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В Азии в четверг также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,3%, FTSE вырос на 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Индексы менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемые Caixin, увеличились в декабре, но остались ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о сохраняющемся спаде активности.

Сводный PMI поднялся в прошлом месяце до 48,3 пункта с 47 пунктов в ноябре, индикатор активности в сфере услуг - до 48 пунктов в 46,7 пункта.

На нефтяном рынке цены днем в четверг корректируются вверх после существенного падения за предыдущие две сессии на фоне опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 по Москве составила $79,62 за баррель (+2,3% и -5,2% в среду), февральская цена WTI - $74,56 за баррель (+2,4% и -5,3% накануне).

Цены на нефть упали примерно на 9% за последние две сессии в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Китае, омрачающим краткосрочные перспективы спроса на нефть в этой стране.

Кроме того, опасения нехватки энергоресурсов на мировом рынке в зимний период, которые поддерживали цены в последние месяцы, ослабевают, учитывая более мягкую, чем ожидалось, зимнюю погоду в США и Европе, отмечает агентство Bloomberg.

В центре внимания трейдеров в четверг - доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован министерством энергетики страны в 19:00 по Москве.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов в Штатах за неделю, завершившуюся 30 декабря, на 3,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-11,1%), ПАО "Россети Центр" (-9,6%), ПАО "Россети Московский регион" (-6,7%), "МРСК Урала" (-6,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-4,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,5%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+13,5%), банка Авангард (+12,6%), ПАО "Владимирский химический завод" (+6,7%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+5,6% и +16,9% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (+4,7%), "Иркута" (+4,5%), ПАО "Электроцинк" (+4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 по Москве составил 5,39 млрд рублей (из них 1,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 783,42 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 421,82 млн рублей на акции "Полюса").