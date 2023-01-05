Уолл-стрит закрылась в плюсе, несмотря на "ястребиный" протокол ФРС

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несмотря на "ястребиный" настрой опубликованного протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно протоколу, ни один из 19 членов высшего руководства Федрезерва не считает разумным снижение базовой процентной ставки в текущем году, хотя многие участники рынка надеются, что ФРС приступит к снижению ставки в какой-то момент в течение 2023 года.

Руководители американского ЦБ отметили, что хотят дождаться новых сигналов прогресса в движении инфляции к таргетируемому уровню в 2%, и считают, что "неоправданное смягчение финансовых условий, особенно обусловленное неверным пониманием общественностью задач Комитета, осложнит задачу по восстановлению ценовой стабильности", говорится в документе.

"Кажется, руководство ФРС сохраняет "ястребиный" настрой и особенно обеспокоено состоянием рынка труда, - отметил глава управляющей компании deVere Group Найджел Грин. - Рынок труда медленно охлаждается, и мы наблюдаем изменение риторики по сравнению с более мягким протоколом ноябрьского заседания. Этот протокол убивает последние надежды на мягкую посадку американской экономики".

Кроме того, в среду стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре понизился до 48,4 пункта с 49 пунктов месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали снижения индекса до 48,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс опустился до минимума с мая 2020 года.

Акции Salesforce Inc. подорожали на 3,6% после того, как поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами сообщил о намерении сократить штат работников примерно на 10% в рамках реорганизации бизнеса.

Торгующиеся в Нью-Йорке бумаги китайского производителя электромобилей Rivian выросли в цене на 2,1%. Компания отчиталась о росте производства в 2022 году почти на 20%, до 24,337 тыс. автомобилей.

Капитализация Microsoft Corp. упала на 4,4%, возглавив список лидеров снижения в индексе Dow Jones. Ранее аналитики UBS ухудшили рекомендацию для бумаг ИТ-гиганта с "покупать" до "нейтрального" уровня.

Цена бумаг GE HealthCare Technologies, выделенной из General Electric Co., выросла на 8% по итогам первого дня торгов. Рыночная стоимость самой GE увеличилась на 5,9%.

Котировки акций криптовалютной биржи Coinbase Global подскочили на 12,2% после новости, что компания урегулировала претензии финансового регулятора штата Нью-Йорк в связи с недостаточной проверкой новых клиентов, согласившись выплатить $100 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 133,4 пункта (0,4%) и составил 33269,77 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Boeing Co., подорожавшие на 4,2%. В число лидеров падения, помимо бумаг Microsoft Corp., вошли акции UnitedHealth Group (-2,7%) и Honeywell International (-2%).

Standard & Poor's 500 повысился на 28,83 пункта (0,75%) - до 3852,97 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 71,78 пункта (0,69%) и составил 10458,76 пункта.