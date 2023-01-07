ВТБ обратился за лицензией на разблокировку активов клиентов в Euroclear и Clearstream

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Находящийся под санкциями банк ВТБ подал обращения в Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним, сообщила пресс-служба банка.

Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов (в марте 2022 года иностранные активы клиентов брокера "ВТБ Мои инвестиции" были переданы сторонним брокерам - ИФ) могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

ВТБ выполнил все известные процедуры и требования, но, к сожалению, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты наших усилий сложно, отмечается в пресс-релизе.

Европейские международные депозитарии Clearstream (страна регистрации - Бельгия) и Euroclear (зарегистрирован в Люксембурге) с начала марта и прекратили работу междепозитарных мостов с НРД (центральный депозитарий, входит в группу Московской биржи), с июня это положение было закреплено юридически на уровне Евросоюза, который ввел против НРД санкции.

В начале октября Еврокомиссия опубликовала разъяснения, по которому власти отдельных стран - членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня.

Затем НРД после согласования с внешними европейскими консультантами направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов несанкционных инвесторов.

Минфин Люксембурга выдал разрешение 20 декабря, Казначейство Бельгии - 22 декабря, оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур по разблокировке - до 7 января 2023 года.

Вечером 30 декабря НРД сообщил по итогам рабочей встречи с Clearstream, что общее разрешение Минфина Люксембурга на разблокировку активов российских несанкционных инвесторов в депозитарии Clearstream из-за санкций к НРД невозможно исполнить. В качестве альтернативного механизма министерство сообщило о том, что рассмотрит вопрос о возможности выпуска лицензий для индивидуальных заявителей по аналогии с Казначейством Бельгии.

В декабре после сообщения о получении НРД разрешения от Казначейства Бельгии пресс-служба ВТБ в комментарии отмечала, что говорить о конкретных шагах по разблокировке активов рано - необходимо изучать документы, правоприменительной практики в этом вопросе пока нет.

"Испытываем осторожный позитив. Рассчитываем, что профессиональное сообщество, в том числе вырабатывающее решения на площадке Клуба защиты прав инвесторов Мосбиржи, наработает и масштабирует лучшие практики", - сообщала пресс-служба.

При этом в банке считали, что реализованная стратегия передачи клиентов для защиты их интересов сторонним брокерам оказалась верной, и надеются, что лицензии европейских регуляторов помогут бывшим клиентам ВТБ вновь распоряжаться активами.

Ранее многие российские брокеры сообщали об отправке в уполномоченные иностранные органы государственной власти Бельгии и Люксембурга ходатайства на получение разрешения (лицензии) на разблокировку иностранных активов.