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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Оператор Ковыкты "Газпром добыча Иркутск" удвоил численность персонала в 2022 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В 2022 году оператор разработки Ковыктинского газоконденсатного месторождения ООО "Газпром добыча Иркутск" увеличил численность персонала более чем в два раза, сообщило корпоративное издание дочерней компании "Газпрома" "Иркутский газовик".

На конец 2021 года на предприятии работали 748 сотрудников, а в декабре 2022 этого - более 1870. "Из них свыше 1260 человек - вахтовым методом. Получается, что всего за один год коллектив вырос в два с половиной раза", - говорится в публикации.

В 2022 году в составе ООО появилось шесть новых филиалов. Помимо созданного в 2021-м Газопромыслового управления Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГПУ КГКМ), это филиалы: Управление по эксплуатации вахтовых поселков, Управление технологического транспорта и специальной техники, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление автоматизации и метрологического обеспечения, а также Инженерно-технический центр. В 2022 году в компании был создан Учебно-производственный центр, а в октябре - получена лицензия на образовательную деятельность по программам профессионального обучения и повышения квалификации.

Промышленные поставки газа с Ковыктинского месторождения в магистраль "Сила Сибири" начались 21 декабря. Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров до Чаяндинского месторождения в Якутии. Извлекаемые запасы месторождения составляют 1,8 триллиона кубометров газа.

Ковыкта Газпром Сила Сибири Чаянда Якутия Иркутская область
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