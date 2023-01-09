SpaceX провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания Илона Маска Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) провела 61 запуск ракет-носителей в 2022 году, став лидером по этому показателю среди как частных, так и государственных компаний по всему миру, пишет The Wall Street Journal.

Издание сослалось на исследование астрофизика Джонатана Макдауэлла.

В 2023 году SpaceX планирует увеличить число миссий до 100, писал в августе прошлого года Илон Маск.

Во всех, кроме одной, миссиях SpaceX в прошлом году использовалась ракета-носитель Falcon 9. В основном полеты совершались для запуска спутников Starlink, свидетельствуют данные Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA).

"Falcon 9 теперь принадлежит мировой рекорд по числу запусков ракеты-носителя одного вида за год", - заявила SpaceX и добавила, что производила запуски ракет каждый шестой день в 2022 году.

В общей сложности количество космических запусков в прошлом году достигло 180, что более чем вдвое выше, чем пять лет назад, когда было зафиксировано 86 миссий, говорится в исследовании Макдауэлла.

Общий объем рынка орбитальных полетов в 2022 году, по оценкам Deutsche Bank, составил около $8 млрд. Эксперты банка ожидают его роста до $35 млрд к 2030 году.

Ряд компаний, занимающихся спутниковыми проектами, готовится к запуску новых ракет-носителей в этом году. Среди них - Amazon.com Inc. с программой Project Kuiper, отмечает WSJ.