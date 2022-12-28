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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 04:34 по времени Восточного побережья США (в 12:34 по московскому).

Это 68-й по счету запуск группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX запустила уже 3,6 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,3 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в 10-й раз, должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике в 660 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет от Starlink доступен пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
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