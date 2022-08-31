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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Илон Маск наметил до 100 запусков ракеты Falcon 9 в 2023 году

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Аэрокосмическая компания SpaceX планирует осуществить в 2023 году до 100 запусков своей основной ракеты-носителя Falcon 9, сообщил в соцсетях глава и основатель компании Илон Маск.

Всего в 2022 году, как заявлял в марте Маск, SpaceX планирует провести 60 запусков Falcon 9. Пока компания осуществила 39, таким образом, она запускала ракету в среднем каждые 6,2 дня.

Для достижения цели в 100 запусков ракета должна будет запускаться каждые 3,65 дня.

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