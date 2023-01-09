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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Мировые центробанки в ноябре закупили 50 тонн золота

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года центробанки мира закупили 49,7 тонны золота в золотовалютные резервы, следует из предварительных данных World Gold Council (WGC).

Крупнейшим покупателем был Китай, увеличивший запасы на 32 тонны. Причем до этого Народный банк Китая в течение трех лет не сообщал об изменении объема золота в резервах, а в декабре, по данным Государственного управления валютного контроля (SAFE), закупил еще 0,97 млн унций, то есть около 30 тонн.

Турция в ноябре добавила к запасам 19,3 тонны золота, что делает ее крупнейшим официальным покупателем в 2022 году (122,8 тонны за 11 месяцев), Киргизия - 3,3 тонны.

Основными продавцами золота в ноябре были Казахстан (3,7 тонны) и Узбекистан (1,6 тонны).

WGC рассчитывает месячные объемы закупок золота центробанками, исходя из данных Международного валютного фонда, а квартальные, прежде всего, на основе оценок Metals Focus, и цифры существенно отличаются. Ранее WGC оценивал суммарные закупки в I-III кварталах в 673 тонны - это больше годовых показателей за много лет (в последний раз больше было в 1967 году). При этом по месяцам в сумме в январе-сентябре получается в 2-3 раза меньше. WGC объясняет это существенными объемами закупок, о которых официально не сообщается.

WGC World Gold Council Китай МВФ Турция Metals Focus
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