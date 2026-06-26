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Тариф на перевалку нефти через Варандейский терминал установлен в 1712 рублей за тонну

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба установила тариф на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в морском порту Варандей, оказываемые ООО "Варандейский терминал" (принадлежит "ЛУКОЙЛу"), в размере 1712 рублей за тонну (без НДС) до 31 декабря 2026 года.

Как говорится в приказе ведомства, с 1 января 2027 года тариф снизится до 1600 рублей за тонну (без НДС).

Ранее действовал приказ ФАС от 29 ноября 2019 года, согласно которому тариф был установлен в предельном размере 1211 рублей за тонну.

Варандейский нефтеотгрузочный терминал (находится в поселке Варандей, Ненецкий автономный округ, НАО) введен в эксплуатацию в 2008 году. Основная задача - круглогодичная перевалка нефти, добываемой в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В частности, через Варандейский терминал "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" поставляют сырье с месторождения Требса-Титова, которое осваивает их совместное предприятие "Башнефть-Полюс".

По данным Росморречфлота, пропускная способность терминала составляет 12 млн тонн в год.

В 2025 году ООО "Варандейский терминал" получило чистый убыток по РСБУ в размере 0,89 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем в 2024 году. Выручка терминала снизилась на 10,2%, до 5,65 млрд рублей.

Варандей ЛУКОЙЛ Роснефть ФАС Башнефть Варандейский терминал
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