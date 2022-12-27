Минфин не намерен жестко контролировать долю флоатеров в своем портфеле

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует жестко контролировать долю ОФЗ с плавающей доходностью в своем портфеле, при перемене макроэкономических условий сможет нарастить объем инструментов с фиксированной доходностью, сбалансировав свой портфель.

"Мы ранее говорили, что около трети, до 40% (должна быть доля флоатеров в портфеле - ИФ). Сейчас нет такого жесткого таргета, сколько их должно быть - 40%, 35%, 50%. Понятно, что сегодня большие объемы занять можно только по плавающим ставкам, потому что по фиксу такие объемы не взяли бы. Придет время, наоборот, будут пользоваться спросом бумаги с фиксированной доходностью, и тогда можно будет сделать рефинанс определенный. Всему свое время, мы так на это смотрим. Всё в свои периоды", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на итоговом брифинге.

"Но мы видим, что инфляция снижается и в первом полугодии следующего года точно будет находиться на низком уровне", - отметил также он.

Отвечая на вопрос, почему Минфин все же пошел на столь существенное увеличение объемов флоатеров в конце года, Силуанов отметил: "Здесь вопрос следующий - верим ли мы в то, что инфляция будет снижаться и ставки будут снижаться, или не верим. Мы своими действиями показали".

Доля инструментов с плавающими ставками в портфеле Минфина составляет сейчас 38%. "Это не мало, но RUONIA, ставки будут снижаться, мы будем в выигрыше, потому что, если брать по фиксу такие большие объемы, то это было бы гораздо дороже. Что лучше - брать фиксированные ставки и иметь прогнозируемый долг или брать плавающие, но делать так, чтобы эти плавающие ставки не были высокими? Если посмотреть за последние несколько лет, когда мы использовали такие инструменты, посмотреть стоимость денег за последние несколько лет, то, в целом, они чуть ниже, чем если бы мы брали по фиксированным уровням", - сказал министр.

"Если инфляция растет, то ЦБ реагирует увеличением ключевой ставки, инфляция замедляется, стоимость денег снижается, и все более-менее нормализуется. Поэтому в настоящий момент для инвесторов плавающие ставки были более привлекательными, был такой запрос (...), поэтому мы пошли на такой инструмент, потому что он не создает проблем для банков, не отнимает часть капитала и для банков более надежен в инвестировании на финансовом рынке", - пояснил также он.

Минфин, по его словам, намерен в следующем году предлагать линейку инструментов, которая использовалась во втором полугодии текущего года. "Мы все виды бумаг предлагали рынку, больший интерес к плавающим инструментам. Хотя, если бы банки мыслили так же, как и мы, то могли бы покупать бумаги с фиксированным купоном и жить спокойно, если они верят, конечно, нашей политике. Странно, что у них какие-то сомнения есть", - сказал министр.

Основной объем размещений ОФЗ в текущем году пришелся на четвертый квартал - 3,143 трлн рублей, в то время как за первые три квартала Минфину удалось продать бумаги лишь на 138,08 млрд рублей по номиналу, причем в течение семи месяцев (с середины февраля по середину сентября) первичные аукционы по размещению гособлигаций вообще не проводились. План заимствований был выполнен в основном за счет высокого спроса внутренних инвесторов на облигации с плавающей ставкой: в октябре-декабре были полностью размещены новые выпуски ОФЗ-ПК серий 29023 и 29022 на сумму 1 трлн рублей каждый, а также флоатер 29021 на 0,5 трлн рублей по номиналу (на эти три выпуска пришлось более 76% от общего объема размещений за год).