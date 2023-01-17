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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Минфин 18 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238, 26239 и 52004

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минфин 18 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 7 июня 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 203 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 29 марта 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин ОФЗ
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