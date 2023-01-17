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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Контейнерооборот терминалов Global Ports в 2022 году сократился на 37%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports в четвертом квартале 2022 года снизился в годовом исчислении на 53%, до 179 тысяч TEU, сообщила компания. По итогам 2022 года контейнерооборот составил 992 тысячи TEU, что на 37,1% меньше, чем в 2021 году.

Консолидированный объем обработки навалочных грузов Global Ports в IV квартале вырос на 62,3%, до 1,3 млн тонн, по итогам 2022 года - на 13,7%, до 3,6 млн тонн.

"Динамику рынка в 2023 году сложно прогнозировать. Хотя группа видит растущий интерес клиентов к заходам судов-контейнеровозов в Балтийском бассейне, нет оснований в 2023 году ожидать восстановления рынка в регионе до объемов 2021 года. На дальневосточном рынке наблюдается высокий спрос, который может превысить мощности контейнерных терминалов и смежной инфраструктуры в регионе", - говорится в сообщении Global Ports.

"В связи с этим факторами группа намерена продолжать дальнейшее развитие и расширение ВСК ("Восточная стивидорная компания"). В Балтийском регионе группа концентрируется на использовании своих терминалов для неконтейнерных грузов, а также на управлении затратами", - отмечает Global Ports.

Группа компаний "Дело" (Сергея Шишкарева и "Росатома") владеет 61,5% акций Global Ports. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы НКК) владеют по 9% в капитале Global Ports. Free float составляет 20,5%, торги GDR компании на Лондонской фондовой бирже приостановлены.

Global Ports Балтика ВСК Дело Сергей Шишкарев Росатом
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