Акционеры "Белуги" утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Акционеры компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкоголя в России, на внеочередном собрании 11 января утвердили дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 75 рублей на акцию, сообщает компания.

Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по стоянию на 23 января 2023 года. Дивиденды планируется выплатить из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

На выплату дивидендов будет направлено 968 млн рублей (без учета казначейских акций), что составляет 57% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за 9 месяцев 2022 года, говорится в пресс-релизе.

На 30 сентября 2022 года в собственности компании находилось 2 819 тысяч квазиказначейских акций.

"Белуга" утвердила дивидендную политику в сентябре 2020 года. Рекомендованный размер выплат был установлен на уровне не менее 25% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, целевая периодичность дивидендных выплат - по меньшей мере два раза в год.

Дивиденды по итогам первого полугодия составили 150 рублей на акцию. Общая сумма - 1,996 млрд рублей (без учета казначейских акций), что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Таким образом, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия выросли вдвое (на 106%) по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщала компания ранее.

Впервые компания выплатила дивиденды по итогам 2019 года - 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей, по итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

Уставный капитал компании составляет 1,58 млрд рублей, он разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая.

В декабре прошлого года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. Согласно материалам "Белуги", владельцем пакета, который соответствует сокращению доли Мечетина, стало АО "Синергия капитал" (входит в группу). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".

С 8 декабря 2022 года единоличным исполнительным органом - председателем правления "Белуги" является Константин Прохоров. Срок его полномочий - 5 лет. Прохоров - миноритарный акционер компании с долей 0,11%. До нового назначения он занимал пост заместителя председателя правления "Белуги".

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. За 9 месяцев 2022 года компания увеличила продажи на 8,6%, до 11,4 млн декалитров. Число магазинов "ВинЛаб" достигло 1256. Выручка за этот период составила 66,3 млрд рублей, что на 32,2% больше, чем годом ранее, в том числе алкогольного сегмента - 41,848 млрд рублей (на 25% больше), розничной торговли - 34,892 млрд рублей (на 55% больше).