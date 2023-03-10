"Белуга" в 2022 году нарастила выручку на 30%, до 97,3 млрд рублей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Выручка компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, по МСФО в 2022 году выросла на 29,9% - до 97,32 млрд рублей, говорится в ее отчете.

Рост выручки был обеспечен увеличением отгрузок брендов премиум-сегмента в России, говорится в пресс-релизе к отчету. Также на динамику показателя повлияло развитие сети магазинов "ВинЛаб", которая продемонстрировала рост сети на 35%.

EBITDA за год увеличилась в 1,7 раза - до 17,36 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% по итогам 2021 года. Компания связывает увеличение показателя с опережающим ростом доходов, проактивной ценовой политикой, а также с постепенным выходом на стадию зрелости магазинов "ВинЛаб", отметили в "Белуге".

Операционная прибыль достигла 13,05 млрд рублей, показав рост в 1,7 раза. Чистая прибыль по итогам года увеличилась в 2,2 раза, составив 8,44 млрд рублей.

Общий долг компании за год возрос в 1,6 раза - до 38,07 млрд рублей, чистый долг - в 1,8 раза, до 24,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,43х против 1,32х в 2021 году.

"Белуга Групп" - один из крупнейших в РФ производителей и дистрибьютеров алкоголя. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб" (более 1,3 тыс. торговых точек). Ключевые бренды компании - водки Beluga, "Беленькая", "Архангельская", "Мягков", тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tete de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки "Золотой Резерв" и "Бастион", джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil's Island.