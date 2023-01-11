Бывшая российская "дочка" Valio зарегистрирована на компанию "Дэнир" бенефициаров "Велкома"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Владельцем бывшей российской "дочки" Valio - ООО "Виола" (прежнее название "Валио") с 29 декабря 2022 года является ООО "Дэнир", следует из ЕГРЮЛ.

"Дэнир" зарегистрирован в апреле 2000 года и принадлежит бенефициару ГК "Велком" (один из крупных производителей колбасных изделий в Центральном федеральном округе РФ) Раисе Деминой. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, расположена по одному адресу с мясокомбинатом "Павловская слобода" (Истра Московской области, входит в ГК "Велком").

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Дэнир" в 2021 году составила 310 млн рублей против 293,1 млн рублей в 2020 году, чистая прибыль - 98,8 млн рублей против 74,6 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, финский молочный концерн Valio, работавший в России более ста лет, весной прошлого года на фоне геополитических событий принял решение уйти с российского рынка. В апреле он завершил переговоры о продаже бизнеса ГК "Велком". Стороны договорились не разглашать сумму и условия сделки, говорилось в сообщении Valio.

В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola, что дало возможность новому владельцу бизнеса продолжить выпуск продукции под этим брендом и сохранить локальный ассортимент. Бренд Valio будет оставаться в российских магазинах, пока не закончится упаковка и не истечет срок годности продукции. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

В октябре прошлого года ООО "Валио" сменило название на ООО "Виола".

Компания "Велком" создана в 1992 году. В сентябре 2004 года был запущен мясокомбинат "Павловская слобода".