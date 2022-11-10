Бывшая российская "дочка" Valio создала бренд специально для СНГ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (ранее - ООО "Валио", бывшая дочка финского концерна Valio) разработала новый бренд продукции специально для стран СНГ.

Как сообщается в ее пресс-релизе, поставки сыров и сливочного масла под брендом Creamburg на рынки этих стран начнутся уже в ноябре.

"Первые партии продукции ООО "Виола" отправятся в Казахстан, Армению, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан. В дальнейшем компания планирует расширять географию поставок", - говорится в пресс-релизе.

"Рынок СНГ имеет серьезный потенциал. На протяжении последних десяти лет мы развивали это направление не так активно, как могли бы, но сейчас уверены, что сможем реализовать весь потенциал продаж", - заявила старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина, процитированная в пресс-релизе.

В целом компания планирует поставлять в СНГ более 20 ассортиментных позиций. Продукция Creamburg для стран СНГ производится по тем же стандартам, что и российский ассортимент Viola, на предприятии компании в Московской области, поясняется в пресс-релизе.

В компании не раскрывают объемы производства и экспорта, а также инвестиции в разработку бренда.

"Что касается инвестиционных затрат, то прежде всего – это ресурсы команды на создание нового бренда, разработку дизайнов и, конечно, на налаживание отношений с партнерами в разных странах. С точки зрения разработки рецептур дополнительных инвестиций не потребовалось – продукция под брендом Creamburg производится по тем же технологиям, что и российский ассортимент компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году на предприятии был реализован инвестпроект, который позволил увеличить производственную мощность на 2.5 тыс. тонн в год. "Благодаря этому компания смогла активно приступить к развитию экспортного направления в 2022 году, - сказали в компании. - Рынок стран СНГ обладает большим потенциалом, и компания будет оценивать в дальнейшем необходимые инвестиции для расширения представленности".

Финский молочный концерн Valio продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. Бренд Valio будет оставаться в российских магазинах, пока не закончится упаковка и не истечет срок годности продукции. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола".