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Выручка бывшей финской "дочки" Valio в России в 2022 г. снизилась до 7,9 млрд руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Виола" (прежнее название "Валио"), бывшая "дочка ушедшей из РФ финской Valio, в 2022 году снизила выручку до 7,9 млрд рублей с 8,1 млрд рублей в 2021 году, чистую прибыль - до 258 млн рублей с 320 млн рублей соответственно, сообщает компания.

"В 2022 году усилия были направлены на снижение таких рисков, как рост себестоимости сырого молока, временные сложности с упаковочными материалами, логистикой и ингредиентами, прекращение поставок финского ассортимента. "Виола" в 2022 году сохранила основной ассортимент (более 100 позиций), а также выпустила 34 новых продукта", - говорится в пресс-релизе.

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Как сообщила старший вице-президент ООО "Виола" Наталия Добрынина, слова которой приводит пресс-служба, компания в сжатые сроки провела ребрендинг и на смену Valio и Oltermanni пришли Viola и Laplandia. "Мы уже видим результаты этого важного для любой компании события. Так, во второй половине года мы восстановили объемы продаж в ключевых категориях и поставили новые рекорды: в ноябре был зафиксирован исторический максимум по объему продаж плавленого сыра Viola в натуральном выражении", - сказала она.

Компания также сообщила, что во втором полугодии 2022 года наращивала представленность продукции в самых быстрорастущих каналах продаж, в частности, в онлайн-магазинах. Рост продаж свежей молочной продукции Viola в каналах e-commerce составил 32%, сыров и масла - 67%. Осенью 2022 года "Виола" запустила производство сыров и масла для стран СНГ под брендом Creamburg. Сейчас эта продукция поставляется и за пределы Содружества, в частности, в Монголию.

"В 2023 году "Виола" ориентирована на дальнейшее расширение географии продаж, реализацию новых инвестиционных проектов на собственной производственной площадке и на создание продуктовых решений", - говорится в пресс-релизе.

Финский молочный концерн Valio продал бизнес в России в прошлом году производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. В октябре компания сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола".

С декабря 2022 года владельцем ООО "Виола" является ООО "Дэнир", которое принадлежит бенефициару ГК "Велком" Раисе Деминой.

Valio РФ Виола
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