BYD повысит цены на электромобили из-за роста стоимости материалов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. Ltd, ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в КНР, увеличит цены на ряд моделей со следующего года в связи с существенным ростом стоимости материалов для производства батарей.

В сообщении компании говорится, что она поднимет цены на автомобили серий Dynasty, Ocean и Denza на 2-6 тыс. юаней (около $279-838). Об изменении цен на конкретные модели будет объявлено позднее.

BYD назвала одним из факторов, повлиявших на решение о повышении цен, прекращение действия государственных субсидий на покупку электромобилей к концу 2022 года. Субсидии на гибридный электромобиль на текущий момент составляют 4,8 тыс. юаней, на полностью электрический – 12,6 тыс. юаней, сообщила компания.

BYD – крупнейший в Китае производитель электромобилей, конкурирующий с американской Tesla Inc. и другими крупными зарубежными игроками. Кроме того, компания поставляет аккумуляторы для сторонних производителей электромобилей.

BYD в прошлом месяце продала около 218 тыс. автомобилей, что более чем вдвое превысило показатель за аналогичный период годом ранее.

В третьем квартале 2022 года компания получила рекордную чистую прибыль из-за скачка продаж в Китае. Как сообщила компания в конце октября, ее чистая прибыль в июле-сентябре подскочила в 4,5 раза в годовом выражении, выручка выросла более чем в два раза.

Акции BYD по итогам торгов в Гонконге в среду подешевели на 1,8%.