Tez Tour возобновит полетную программу в Египет 27 января на рейсах Red Wings

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Tez Tour с 27 января возобновит полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе туроператора.

"Отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы смогут на рейсах авиакомпании Red Wings. Вылеты из Москвы запланированы с частотой 5 дней в неделю из аэропортов "Домодедово" и "Жуковский". Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани", - пояснили в Tez Tour.

Стоимость недельных туров с перелетом из Москвы и проживанием в отеле категории 4* по системе "все включено" начинается от 50,3 тысячи рублей на человека, из Екатеринбурга - от 54,2 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга - от 51,8 тысячи рублей, из Казани - от 45,4 тысячи рублей. Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.

Ранее клиентов Tez Tour в Египет возила IFly, однако с середины декабря авиакомпания отменяет рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании пролетать над ее территорией. В результате IFly отменила полеты в Египет на неопределенный срок.