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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

В АТОР заверили, что авиакомпаниям не грозит приостановка полетных программ в Египет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Приостановка полетной программы авиакомпании IFly из России в Египет является исключением, подобная ситуация не должна повториться с другими российскими перевозчиками, выполняющими полеты за рубеж, считают представители туриндустрии.

"Предпосылок для повторения ситуации, подобной той, что сложилась с полетами IFly в Египет, нет. Это не типичная история, и она не является никаким кейсом или показателем тенденции. Авиакомпании, у которых двойная регистрация, их всего две-три. Всем остальным программам по Египту, которые выполняют самолеты других авиакомпаний, ничего не угрожает, и они будут летать в Египет", - сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян.

"Полагаю, что полетам в Египет на самолетах других авиаперевозчиков ничего не угрожает. Тем более, что ситуация с IFly носит скорее частный характер, поэтому проблем у других перевозчиков не должно быть и у них достаточно бортов, чтобы выполнять в срок намеченные программы", - сообщил он "Интерфаксу".

Как отметил эксперт, египетская сторона также прилагает все усилия для того, чтобы больше подобных инцидентов не произошло.

По словам Ломидзе, большинство застрявших в Египте туристов уже вернулись в Россию, в основном рейсами других авиакомпаний.

"Осталось несколько сотен человек в Шарм-эль-Шейхе, но есть заявление туроператора, что они будут вывезены в течение этой недели также на рейсах других авиакомпаний", - добавила она.

Авиакомпания IFly 15 декабря приостановила полетную программу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов с двойной регистрацией в воздушном пространстве страны. Несколько тысяч туристов - клиентов туроператора Tez Tour не смогли вовремя вылететь на отдых или вернуться в Россию с египетских курортов. Авиакомпания рассчитывала получить от Росавиации разрешение на полеты в Египет через Сирию, но этого не произошло. 26 декабря авиакомпания отменила рейсы в Египет на неопределенный срок.

В Росавиации во вторник заявили, что не получили от властей Сирии гарантий безопасности полетов российских самолетов в воздушном пространстве республики, несмотря на соответствующий запрос.

Прямые рейсы в Египет из РФ выполняют российские авиакомпании "Аэрофлот", AZUR air, Red Wings, египетские Egypt Air и AlMasria Universal Airlines.

Ассоциация туроператоров России АТОР IFly Египет
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