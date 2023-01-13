Народный банк Китая предоставил банкам 132 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в пятницу предоставил банкам 132 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, сообщила пресс-служба регулятора.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 55 млрд юаней ($8,2 млрд) по ставке 2% годовых, четырнадцатидневных - 77 млрд юаней по ставке 2,15% годовых.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы в преддверии длительных выходных в связи с празднованием Нового года по лунному календарю (в 2023 году выпадает на 22 января).

ЦБ предоставлял банкам средства на этой неделе три дня подряд, в том числе в четверг на сумму 117 млрд юаней, в среду - на 87 млрд юаней.