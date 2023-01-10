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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Объем нового банковского кредитования в Китае в 2022 году вырос на 7% - до рекорда

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР по итогам 2022 года увеличился на 1,36 трлн юаней (6,8%) и составил рекордные 21,31 трлн юаней ($3,15 трлн), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

В том числе в декабре местные банки выдали кредиты на сумму 1,4 трлн юаней по сравнению с 1,21 трлн юаней месяцем ранее (рост на 15,7%). Относительно декабря 2021 года показатель взлетел на 23,5%.

При этом аналитики прогнозировали сокращение показателя до 1,1 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце уменьшился до 1,31 трлн юаней по сравнению с 1,99 трлн юаней в ноябре. Предполагалось снижение до 1,6 трлн юаней.

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в декабре вырос на 11,8% в годовом выражении - до 266,43 трлн юаней. Эксперты ожидали повышения на 12,2% после подъема на 12,4% в ноябре.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте за 2022 год увеличился на 11,1%.

Китай
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