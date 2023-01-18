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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Народный банк Китая в среду предоставил банкам 580 млрд юаней через обратное РЕПО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Народный банк Китая в среду предоставил банкам 580 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО.

В том числе объем сделок в рамках семидневных операций составил 133 млрд юаней ($19,7 млрд) по ставке 2% годовых, 14-дневных – 447 млрд юаней по ставке 2,15% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Действия НБК направлены на поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы в преддверии длительных выходных в связи с празднованием Нового года по лунному календарю (в этом году выпадает на 22 января).

Как сообщалось, во вторник ЦБ влил в финсистему средства через операции обратного РЕПО на сумму 506 млрд юаней, в понедельник – на 156 млрд юаней.

Китай
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