Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Пилоты Delta согласились на увеличение зарплат на треть за четыре года

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Большинство членов профсоюза пилотов американской авиакомпании Delta Air Lines проголосовали за соглашение с руководством компании, предусматривающее повышение зарплат на 34% в течение четырех лет, сообщает CNBC со ссылкой на заявление профсоюза.

Соглашение было достигнуто еще в декабре прошлого года. При голосовании 1 марта его поддержали 78% членов Air Line Pilots Association.

"Пилоты куют железо, пока оно горячо, - сказала аналитик авиационного сектора в Raymond James Саванти Сит. - Вероятно, они понимают, что сейчас лучшее время для заключения сделки".

Американские компании столкнулись с нехваткой пилотов на фоне активного восстановления спроса на авиаперевозки после пандемии коронавируса. Им приходится повышать зарплаты, чтобы удержать действующих и привлечь новых сотрудников, а высокая инфляция является дополнительным аргументом в пользу работников на переговорах с руководством.

С начала года капитализация Delta подскочила на 17,2%, до $24,6 млрд.

Delta Air Lines США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России подтвердил намерение продлить ограничения на снятие наличной валюты

ЦБ РФ сохраняет прогноз по прибыли банков в 2023 году на уровне свыше 1 трлн руб.

Набиуллина заявила, что попытки банков быстро заработать чреваты ужесточением регуляторики

Дерипаска считает, что западные компании ушли с российского рынка надолго

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

Дерипаска предупредил о скором дефиците источников финансирования экономики

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

В Туве заявили о готовности шведской Auriant инвестировать в местный золотой проект

Приложения "Тинькофф" удалены из App Store

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });