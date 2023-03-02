Пилоты Delta согласились на увеличение зарплат на треть за четыре года

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Большинство членов профсоюза пилотов американской авиакомпании Delta Air Lines проголосовали за соглашение с руководством компании, предусматривающее повышение зарплат на 34% в течение четырех лет, сообщает CNBC со ссылкой на заявление профсоюза.

Соглашение было достигнуто еще в декабре прошлого года. При голосовании 1 марта его поддержали 78% членов Air Line Pilots Association.

"Пилоты куют железо, пока оно горячо, - сказала аналитик авиационного сектора в Raymond James Саванти Сит. - Вероятно, они понимают, что сейчас лучшее время для заключения сделки".

Американские компании столкнулись с нехваткой пилотов на фоне активного восстановления спроса на авиаперевозки после пандемии коронавируса. Им приходится повышать зарплаты, чтобы удержать действующих и привлечь новых сотрудников, а высокая инфляция является дополнительным аргументом в пользу работников на переговорах с руководством.

С начала года капитализация Delta подскочила на 17,2%, до $24,6 млрд.