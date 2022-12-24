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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Премьер Белоруссии дал прогноз экспорта в РФ на $22-23 млрд по итогам года

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Белоруссии Роман Головченко, заявил, что объем белорусского экспорта в Россию за 10 месяцев текущего года достиг рекордных цифр в $18 млрд, по итогам года ожидается $22-23 млрд.

"По итогам 10 месяцев экспорт в РФ- $18 млрд. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы", - сообщил он в субботу в интервью гостелеканалу "Беларусь 1".

"Среднюю цифру дам за предыдущие годы - $12-13 млрд, это за год. Сейчас же мы за 10 месяцев имеем $18 млрд. И я думаю, что мы по итогам года будем иметь сумму порядка $22-23 млрд. Это очень существенная сумма", - сказал Головченко.

По его словам, доля белорусской продукции на российском рынке растет практически по всем показателям, особо в АПК. Как отметил премьер, "то, что экспорт белорусской сельхозпродукции подобрался к $18 млрд, - это тоже большая заслуга, что мы смогли ее переориентировать на российский рынок".

"Это была ключевая задача для правительства - именно тактического маневра, быстрого переброса наших товаров (с одних экспортных направлений на другие - ИФ). Это требовало договоренностей. Вы обратили внимание, какая была череда визитов на всех уровнях между Россией и Беларусью? Кстати, у нас по 70 регионам России уже наши экспортные планы выполнены. А по 14 экспорт составляет более $100 млн", - сообщил Головченко.

"Все, что мы сейчас делаем, это закладывание определенного задела для будущего наращивания экспорта в РФ, - добавил премьер. - Особенно с учетом того, что российская экономика демонстрирует положительные темпы роста и успешно справляется с санкциями, как и республика Беларусь".

"Финансовых ресурсов достаточно, российская экономика находится в устойчивом состоянии, макроэкономическая стабильность обеспечена, - отметил Головченко. - Поэтому я думаю, что у нас есть все основания следующий год, по крайней мере, выполнить (по показателям экспорта - ИФ) не хуже, чем этот".

Россия Белоруссия Роман Головченко
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