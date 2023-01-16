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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Россия в 2022 году увеличила потребление газа на 3%, экспорт СПГ на 8%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В 2022 году потребление природного газа в России выросло до 484 млрд кубометров с 470 млрд кубометров годом ранее, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Александр Новак.

В конце декабря он говорил, что, по предварительной оценке, годовое потребление газа составит 470 млрд кубометров. В 2016 году, к примеру, показатель составил 420 млрд кубометров.

"В результате санкционных ограничений и диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" был снижен экспорт трубопроводного газа, при этом обеспечен рост производства и экспорта СПГ на 8%, который достиг 46 млрд куб. м. Увеличены поставки газа по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику, и объем поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м", - добавил Новак.

"Важнейшей задачей была реализация социальной газификации в рамках исполнения поручения президента. В рамках проекта социальной газификации было обеспечено бесплатное подведение газа к границам участков 504 тысяч домовладений, что в 2,5 раза больше уровня предыдущих лет. Общий уровень газификации к концу года достиг 73%", - также отчитался вице-премьер.

В России крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод "Газпрома" на компрессорной станции "Портовая", ООО "Криогаз-Высоцк" (СП "НОВАТЭКа" и Газпромбанка, установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.

Александр Новак Северный поток Китай Сила Сибири Газпром НОВАТЭК Ямал СПГ Сахалинская энергия
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