Еще нет решения, кому передать невостребованную долю Shell в "Сахалине-2"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Еще не принято решение, кто станет новым владельцем невостребованной доли Shell в СРП-проекте "Сахалин-2" сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

В августе в соответствии с указом президента Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов был заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получила долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% оставались на балансе самого ООО "Сахалинская энергия" до востребования иностранными акционерами. Заявки на получение пакетов аналогичных долям в Sakhalin Energy направили японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%), они были одобрены правительством России.

Shell в сентябре проинформировала российские власти и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора проекта. Невостребованная доля (27,5%) была оценена в 94,8 млрд рублей. В октябре компания в финансовом отчете сообщила, что ждет завершения продажи правительством России ее 27,5% ООО "Сахалинская энергия" в I квартале 2023 года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном был введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году он вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. Программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.