"НОВАТЭК" в 2022 году увеличил добычу газа почти на 3%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в 2022 году увеличил добычу природного газа на 2,8% - до 82,14 млрд куб. м, сообщила компания.

Совокупные продажи выросли на 1% - до 76,55 млрд куб. м, реализация в России прибавила 0,3% - до 68,09 млрд куб. м. Продажи на международном рынке увеличились на 6,3% - до 8,45 млрд куб. м.

По состоянию на 31 декабря 2022 года 1 млрд куб. м газа (0,9 млрд куб. м годом ранее), включая СПГ, а также 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки (660 тыс. тонн годом ранее) отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

В 2022 году добыча углеводородов составила 638,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) (+2%), в том числе 82,14 млрд куб. м природного газа и 11,9 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть).

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК вырос на 3,3% и составил 13,2 млн тонн. На комплексе в Усть-Луге объем переработки стабильного газового конденсата практически не изменился и составил 6,9 млн тонн.

По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 6,2 млн тонн, в том числе 3,8 млн тонн нафты, 1 млн тонн керосина, 1,4 млн тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 2,9 млн тонн, стабильного газового конденсата - 3,3 млн тонн.