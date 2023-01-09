Добыча газа в Норвегии в ближайшие 4-5 лет останется на уровне 122 млрд кубометров

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Норвегии в 2022 году составила 122 млрд кубометров, увеличившись примерно на 9 млн кубометров по сравнению с показателем за предыдущий год. Об этом говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (NPD).

Ожидается, что в ближайшие 4-5 лет объемы производства газа будут оставаться примерно на прошлогоднем уровне.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в 2022 году составил примерно 230 млн кубометров нефтяного эквивалента, что составляет порядка 4 млн баррелей в сутки.

Высокий уровень производства можно объяснить, в том числе, большим количеством месторождений на шельфе, на которых ведется добыча. В декабре в Северном море была запущена вторая фаза проекта Johan Sverdrup, в августе началась добыча на месторождении Nova (ранее называлось Skarfjell). Кроме того, старые месторождения работают дольше и дают больше, чем прогнозировалось ранее, отмечается в сообщении NPD.

Общий объем инвестиций в нефтегазовую отрасль Норвегии в 2022 году составил около 300 млрд норвежских крон ($30 млрд). За минувший год было пробурено 32 скважины, что позволило открыть 11 новых залежей. С учетом 13 новых проектов разработки новых и продления жизни старых месторождений, представленных регулятору в прошлом году, объем резервов углеводородов увеличился до 252 млн кубометров н.э., половина из которых приходится на газ.

Самым крупным новым проектом является Yggdrasil (прежнее название Noaka) в Северном море, инвестиции в который могут достигнуть 115 млрд крон.