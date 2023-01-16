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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Американские техногиганты готовятся к трудностям в 2023 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Крупнейшим американским технологическим компаниям долгие годы удавалось увеличивать выручку и прибыль, несмотря на конкуренцию, крупные штрафы и рецессию в мировой экономике, вызванную пандемией коронавируса, однако в 2023 году удача может оказаться не на их стороне, пишет The Wall Street Journal.

Мировая экономика готовится к очередной рецессии, в то время как Европа все активнее стремится стать глобальным регулятором технологического сектора, а новые конкуренты и технологии угрожают лишить технологических гигантов части долей на их рынках.

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Крупные компании, которые в период пандемии активно вкладывались в персонал и новые продукты, полагая, что переход к виртуальной жизни будет долгосрочным, теперь сокращают расходы быстрее, чем когда-либо за несколько последних десятилетий, поскольку их ожидания не оправдались.

Топ-менеджеры технологических компаний и даже самые оптимистичные инвесторы говорят, что 2023 год, вероятно, будет трудным, пишет WSJ.

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в начале января сообщил, что сократит более 18 тысяч рабочих мест - больше, чем планировалось. Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) объявила, что сократит 13% персонала, или около 11 тысяч человек. Alphabet Inc., холдинговая компания Google, сокращает рабочие места в подразделениях Verily Life Sciences и Intrinsic, занимающихся соответственно медико-биологическими исследованиями и разработкой промышленных роботов. Verily сократит более 200 рабочих мест, или 15% штата, а также свернет ряд программ.

В 2022 году работодатели в техсекторе США сократили в общей сложности более 170 тысяч рабочих мест, по данным портала Layoffs.fyi, который отслеживает сообщения в СМИ и заявления компаний.

"Технологические компании тратили так, словно они рок-звезды из 80-х. Теперь же они начинают тратить как люди преклонного возраста с фиксированным бюджетом", - сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Ивз. Он полагает, что IT-гиганты в конечном итоге решат имеющиеся проблемы и начнут восстанавливать показатели.

Аналитики называют несколько экономических факторов, побуждающих компании экономить. Так, рост инфляции привел к повышению процентных ставок, конфликт на Украине вновь обострил проблему с цепями поставок, а потенциальная рецессия может вновь усугубить ситуацию со спросом.

Еще одной проблемой для технологических гигантов является рост конкуренции, как минимум, в некоторых областях.

Развитие технологий искусственного интеллекта должно привести к реорганизации цифрового пространства. Запущенный в прошлом году чат-бот ChatGPT, способный осмысленно отвечать на многочисленные вопросы, по мнению некоторых обозревателей в отрасли, может в будущем стать альтернативой поисковым системам наподобие Google, хотя на текущий момент программа иногда допускает фактические ошибки.

Евросоюз начинает внедрять два новых закона, принятых в прошлом году, несмотря на сопротивление со стороны технологических гигантов. Они направлены на поддержку менее крупных конкурентов этих компаний, а также на ужесточение регулирования контента на их платформах.

США Европа Amazon Meta Alphabet Google
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