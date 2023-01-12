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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Подразделения Alphabet - Verily Life Sciences и Intrinsic - сокращают штат

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Alphabet Inc, холдинговая компания Google, сокращает рабочие места в подразделениях Verily Life Sciences и Intrinsic, занимающихся медико-биологическими исследованиями и разработкой промышленных роботов соответственно.

Verily сократит более 200 рабочих мест, или 15% штата, а также свернет ряд программ.

"Мы предпринимаем изменения, которые конкретизируют нашу стратегию, расставляют приоритеты в портфеле продуктов и упрощают операционную модель, - сказал главный исполнительный директор Verily Стивен Джиллет. - Мы будем реализовывать меньше инициатив с более существенными ресурсами".

Intrinsic, тем временем, сократит 40 сотрудников, что составляет 17% штата. В заявлении, распространенном компанией, отмечается, что такое решение принято в связи со сменой приоритетов и долгосрочного направления стратегического развития.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Alphabet планирует сократить в общей сложности порядка 10 тыс. рабочих мест, или 6% штата.

Alphabet
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